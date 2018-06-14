盤前財經大事搶先讀2018年6月14日

今日操盤前瞻

2018 世足開打

日本 4 月工業生產

美國 5 月零售銷售

歐洲央行利率決策

股東會：台塑化、環泥、儒鴻、精華、旺宏、英業達、創見、王道銀行、麗嬰房、晶豪科、揚明光、力旺、遠傳、祥碩、世界、智冠、瑞儀、台郡、緯創

法說會：南港、建準、美律、貿聯 - KY

除權息：科妍、寶利徠、敦陽科、王品、德律、湯石照明、神盾、潤泰新

Fed 升息一碼 暗示今年再升 2 次 道瓊跌逾百點

聯準會 (Fed) 今日決議升息一碼，並暗示今年還將二度升息，美國股市週三下跌。道瓊工業平均指數收低 119.53 點或 0.47% 至 25201.20；納指收低 8.09 點或 0.11% 至 7695.70；標普 500 指數收低 11.22 點或 0.40% 至 2775.63。閱讀全文...

金金併擬再鬆綁 金管會將放寬資本計提當誘因

金管會日前才拋出金金併鬆綁規定，主委顧立雄昨 (13) 日再表示，為了鼓勵金融整併，將放寬資本計提，以作為提高併購意願的誘因。閱讀全文...

〈凌華股東會〉加入 IPC 整合戰局 擬辦私募引進策略投資夥伴

面對物聯網商機，工業電腦整併潮不斷，工業電腦凌華 (6166-TW) 昨 (13) 日股東會通過，私募 2400 萬股，一年內尋求特定企業夥伴；董事長劉鈞強調，尋找新夥伴合作，目的就是擴大市場、增加營收，目前已有特定對象洽談中。閱讀全文...

王品高層傳起內訌 陳正輝發信思考回歸創業初心

市場傳出餐飲集團王品 (2727-TW) 中國營運事務執行長李森斌於 4 月起留職停薪 10 個月，期滿後也不會復職，而主因是與董事長陳正輝理念不合，另外還有台灣事業執行長楊秀慧將於年底離職的消息，多起傳言恐是高層起內訌。閱讀全文...

美國制裁 + 經濟蕭條 IEA：伊朗、委內瑞拉 2019 原油產量恐減近 3 成

根據《彭博社》報導，國際能源署 (IEA) 今 (13) 日發布月報，內容顯示，受美國制裁、經濟動盪等因素影響，預估 2019 年，伊朗、委內瑞拉兩國原油產量，恐減少近 30%。閱讀全文...