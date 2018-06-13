兩市午後跳水創指跌超1.5% 貿易戰概念股逆勢上漲

昨日全面反彈後，A股今日再度陷入低迷狀態，滬指總體維持低位震蕩格局。指數臨近尾盤跳水，三大股指均跌逾1%，創業板指跌近1.5%，再度失守1700點關口。滬指收報3049.80點，跌0.97%，成交額1559億。深成指收報10161.65點，跌1.49%，成交額1870億。創業板收報1685.89點，跌1.57%，成交額589億。

盤面上，行業板塊近全線下跌，兩市僅400餘個股飄紅。隻有鋼鐵、豬肉、海南板塊上漲，其他板塊均下跌，航空、醫藥、5G概念、次新股等板塊遭遇重挫。值得註意的是，工業富聯(601138-CN)上市第四天即打開漲停板，收盤上漲7.21%，收報25.72元，全天成交158.1億元。

臨近尾盤，貿易戰概念股逆勢大漲，龍頭宏輝果蔬(603336-CN)大漲超7%，牛羅山(000735-CN)、新金農(002548-CN)均紛紛衝高。本周，美國政府將公布500億美元對華加徵25%關稅商品清單。

汽車股午後飙升，金杯汽車(600609-CN)、亞夏汽車(002607-CN)漲停，東風汽車(600006-CN)、一汽夏利(000927-CN)等股紛紛拉漲超3%。

展望後市，世界杯足球賽、5月部分經濟數據披露、美聯儲、歐洲央行、日本將公布利率決議等等一系列重大事件將於本周集中出現，令資本市場應接不暇。分析人士認為，A股走勢受風險偏好影響愈深的當下，重磅事件相繼來襲無疑更增添了市場的不確定性，市場或延續震蕩築底、以時間換空間的運行格局。

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