銀保監會啓動“打擊非法商業保險活動專項行動”

為嚴厲打擊無牌照金融活動，中國銀保監會決定開展2018年打擊非法商業保險活動專項行動。據悉，《2018年打擊非法商業保險活動專項行動分作方案》已於近日下發至各保監局。

近年來，非法經營商業保險的違法犯罪案件時有發生，非持牌機構經營或變相經營保險業務的行為在部分地區、個别業務領域有蔓延趨勢，嚴重擾亂了金融市場秩序，損害了人民群眾利益。此次專項行動的開啓，旨在摸清非法商業保險活動風險底數，嚴厲查處無牌照金融活動，旗幟鮮明打擊非法、淨化市場，以進一步總結經驗、完善機製，防控金融風險，保護保險消費者利益。

從《方案》内容來看，此次打擊的重點共有八大行為。第一，未經批準設立保險機構或保險中介機構;第二，未經批準經營保險業務或保險中介業務;第三，以“辦會員卡送保險”“買商品送保險”等名義，變相非法經營保險業務或保險中介業務;第四，製售虛假保險單證;第五，銷售境外保險産品;第六，以“保險”為名宣傳銷售非保險金融産品;第七，其他非法商業保險活動;第八，保險機構、保險中介機構或其人員參與、配合上述非法商業保險活動，或為非法商業保險活動提供條件。

根據《方案》要求，對具體經營行為是否構成非法商業保險活動，各保監局要在調查核實基礎上，依據有關規定從嚴從緊明確定性，確保行動有發現、發現後嚴定性、定性後敢查處，堅決避免發現了不定性、以情況報告代替問題查處的傾向。

來源：中國證券網

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