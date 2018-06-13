不同於99%的投資者 法巴認為騰訊仍有上漲空間

《彭博社》報導，中國的科技寵兒騰訊 (0700-HK) 自 1 月份以來已經損失了 710 億美元的市值，但這並沒有改變一位資深經理人對騰訊的信心。

法國巴黎銀行 (BNP) 大中華區股票負責人 Caroline Maurer 仍有超過 9% 的資產投資於騰訊，即使騰訊出現利潤率縮水和缺乏新遊戲的打擊，在 1 月份創下下跌了 12% 的跌幅紀錄。

不過對於 Maurer 來說，這些觀點過於短視。Maurer 認為，騰訊和阿里巴巴集團 (BABA-US) 仍然是中國互聯網上的首選，因為小型的競爭對手根本無法像這些公司一樣在過去快速增長。 舉例來說，騰訊的微信擁有超過 10 億名活躍用戶。 「在如此龐大的用戶基礎上，提供下一個 “重大成就” 相對容易，無論是在遊戲、雲端服務、移動支付還是人工智慧。」。

「我很放心。」管理約 10 億美元的 Maurer 說，「當你擁有十億用戶時，你只需逐步將其變現即可， 不必在一年內貢獻所有的營收。」。

過去十年騰訊的股價飆升，僅去年就翻了一倍多。 截至 1 月 23 日收盤時，該公司的本益比為 51 倍，而即使騰訊股價近月出現顯著修正，但目前騰訊的市值其實仍高達 5060 億美元。

騰訊股價走勢 (圖: 彭博)

Maurer 在香港接受採訪時表示：「騰訊股價高位會在短期內維持幾個季度。」 Maurer 認為，遊戲業務能夠適應經濟下滑的趨勢，而且市場試圖猜測騰訊下一個重磅炸彈何時會來臨，這是沒有意義的。

Maurer 說道：「我並沒有看見騰訊的任何商業模式上，出現可持續性和可行性的重大變化。」。

Maurer 負責監管法商法國巴黎銀行資產的多項基金，包括 Parvest 股票中國 A 股基金。據《彭博社》彙編的數據，這檔 Parvest 股票中國 A 股基金在過去三年中已經擊敗了 99% 的同業基金，同時持股成份亦顯示，該基金中騰訊和阿里巴巴佔最大的比例。

另外，Maurer 也正在關注一些近期表現強勁的藥廠股票，而這些股票目前的本益比也是不低。

Maurer 在 2017 年底增持製藥股後繼續持有，包括石藥集團 (1093-HK) 和中國生物製藥有限公司 (1177-HK)。Maurer 表示，江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 (600276-CH) 在研究和開發方面的投入仍然是一個長期的看點，這是中國公司所有醫療保健公司中規模最大的。

江蘇恆瑞已經連續六年上漲，僅在去年就翻了一倍，本益比為 82 倍。

Maurer 表示她的團隊今年增加了兩名分析師，總數達到七人，目標是擴大 A 股市場的覆蓋範圍。

Maurer 並表示，由於近期出現的貿易摩擦，她一直在避免擁有與貿易戰相關的股票，她也避開了像中國小型開發商這樣的公司，因為中國正在執行金融「去槓桿」，這些公司將面臨日益增加的資金壓力。

Maurer 強調，她對整體市場方向更為謹慎，並試圖購買與中國國內增長相關的股票，而非與全球宏觀經濟相關的股票。

Maurer 說：「與去年相比，我更為擔憂今年的宏觀經濟環境。」 「風險溢價肯定會增加。我們需要保持警惕，以防自己被經濟動能下滑和企業收益下降的情況套住。」