【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二個別發展，公共事業股及科技股上漲。道瓊斯指數微跌至 25,321 點；標準普爾指數上升 0.2% 至 2,787 點；納斯達克指數上升 0.6% 至 7,704 點。特朗普與金正恩簽署聯合聲明；美聯儲今日加息應無懸念，或就未來加息步伐提供線索。

油價週二上升，紐約 7 月期油上升 0.4% 至每桶 66.36 美元。API 公布上週美國原油庫存意外增加。金價下跌，紐約 8 月期金下跌 0.3% 至每盎司 1,299.4 美元。

香港和內地股市週二上升。教育股大幅上漲，其中新高教集團（2001.HK）及 21 世紀教育（1598.HK）分別跳升 13.4% 及 14.7%；汽車零部件股逆市下跌。個股方面，華潤水泥（1313.HK）折讓 9.9% 配股集資 41.8 億港元，股價大跌 12.8%；津上精密機床（1651.HK） 發布盈利預喜，股價大漲 12.3%。恒生指數上升 0.1% 至 31,103 點，國企指數上升 0.3% 至 12,207 點，香港股市成交金額增減 13.4% 至 877 億港元。上證綜合指數上升 0.9% 至 3,080 點，滬深兩市成交金額增加 10.5% 至人民幣 3,538 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 中國燃氣（384.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）股東應佔溢利將同比增長超過 45% 至不少於 60.1 億港元（已經扣減期權相關費用）（上半財年按年大增 1 倍至 34.0 億港元），主要受惠於天然氣銷售、用戶接駁以及增值業務板塊均錄得突出的財務及營運表現。現價相當於不高於 28.7 倍 2018 財年市盈率。

◇ 創維數碼（751.HK）公布 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，營業額 463 億港元，同比上升 8.0%，但由於毛利率下跌、其他虧損按年增加 5 億港元，股東應佔溢利 5.4 億港元，同比大跌 58.7%（大致符合此前盈警預期溢利將錄得至少 60% 的大幅下降）。建議派發末期股息 0.09 港元，按年上升 80.0%，但全年股息計則同比減少 38.4%。現價相當於 21.4 倍 2018 財年市盈率。

◇ 中興通訊（763.HK）與 BIS 達成《替代的和解協議》，公司將支付 14 億美元民事罰款，但需待 BIS 將公司從《禁止出口人員清單》中移除。公司需於一個月內更換全部董事會成員，並與現任高級副總裁及以上所有的高層領導解除合同。公司將於今天復牌。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 726.6 萬股，相當於現有股本 0.549%。

◇ 天喔國際（1219.HK）公布其生產設施及持有附屬公司的股權遭上海市公安局凍結。此外，由於資產凍結，公司信貸融資未能及時償還，並觸發交叉違約條文。

◇ 中國兒童護理（1259.HK）宣布以每股 0.13 港元（較最後收盤價折讓 19.3%）配售最多 2.3 億股（相當於現有股本 20.0%），淨集資額 2,960 萬港元，將用於發展放貸業務。

◇ 江西銀行（1916.HK）為江西省唯一一家省級城市商業銀行，按 2016 年資產總值計，公司在所有中國城市商業銀行中位列第 22；按 2017 年人民幣存款餘額計，公司在江西省所有銀行及南昌市所有銀行中分別位列第六名及第一名。2015-2017 年，公司總資產分別為人民幣 2,114、3,137 及 3,700 億元；營業收入分別為人民幣 68.9、89.8 及 94.5 億元；股東應佔溢利分別為人民幣 7.7、16.4 及 28.7 億元。公司今天起至 6 月 19 日招股，預計 6 月 26 日上市，招股價介乎 5.94-6.66 港元，淨集資額約 71.6 億港元（招股價中位數），市值介乎 347-390 億港元，相當於 9.9-11.1 倍 2017 年市盈率及 1.0-1.1 倍市賬率，估值一般。基石投資者將認購 49.5%-55.5% 全球發售股份。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)