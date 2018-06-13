長實系擬771億購APA 葉德銓：初步商討階段

長實集團(01113-HK)、長江和記(00001-HK)、長江基建(01038-HK)及電能實業(00006-HK)作出自願性公告，確認由長江實業(01113)、長江基建(01038)及電能實業(00006)組成的財團，就收購澳洲上市並擁有及經營能源資產及投資的APA Group全部已發行合訂證券，已提交具指示性、且無約束力的有條件建議。

據建議，財團或長江實業建議通過協議安排方式，按每一份合訂證券11澳元的現金代價，收購APA Group 100%已發行合訂證券，作價較APA Group昨日收市價每股8.27澳元溢價33%，涉資129.8億澳元(約771億港元)。APA是澳洲天然氣管道的經營商。

如建議落實進行，財團其他成員將尋求各自的股東批准，惟建議不會以取得股東批准為條件，因此長江實業可能會獨自進行無約束力建議。目前無法確定會否達成任何協議、會否提交正式具約束力建議或交易會否進行。

據APA Group發出的聲明，財團由長江基建牽頭，APA認為作價符合股東最佳利益，而且已與長江基建簽訂保密協議，讓長江基建對其作非獨家的方式進行盡職審查。

長江基建副主席葉德銓表示：「我們提出擬收購APA乃一項不具約束性之建議，並需符合若干先，包括需通過盡職審查，以及獲取有關股東政府機構之批准。目前，有關收購建議尚在初步商討階段 如公告所述，未能確定最終是否會進行交易。」

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