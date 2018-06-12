義大利根本不應加入歐元 若再陷危機 歐洲央行也救不了

根據 MarketWatch 分析報導，義大利金融業再度危機重重。當義大利總統暫時阻擋五星運動黨與聯盟黨合組聯合政府時，義國 10 年期債券殖利率大幅上升，一度突破 3%。現在看來，殖利率恐會進一步走高。可能讓義大利與歐元區陷入失控的危機之中。

義大利深陷困境，且規模龐大。其紊亂的銀行業為歐元區第三大，僅次於法國與德國。義大利政府的債務達 2.5 兆歐元 (2.95 兆美元)，約為法國與德國政府債務的總和，較西班牙，葡萄牙，希臘與愛爾蘭四個需要紓困國家政府債務的總和還多。一次義大利金融危機，能迅速衝垮歐元區當局所築起的防線。

這情況原本根本不應發生。在 1990 年代，精明的分析師了解，義大利根本不屬於歐元區。義大利不能放棄自己的貨幣政策與貨幣 -- 里拉。由 1970 至 1999 三十年間，里拉兌德國馬克大幅貶值逾 80%。

然而隨著千禧年日益接近，義大利加入歐元區後，貨幣貶值的機制已不復存在，義大利的競爭力已不如東歐經濟體，落後中國更多。

如果義大利再度陷入危機，歐洲央行恐將無力救難。原則上，歐洲央行可無限制買進義大利債券，以降低其利率，化解危機。然而，歐洲央行已持有約四分之一的義大利政府債券，若政府違約，歐洲央行恐面臨重大虧損的風險。

歐元區北方國家官員，尤其德國，憂心不已，擔憂他們終將承受歐洲央行的損失。

一旦歐洲央行縮減量化寬鬆計畫 (QE)，歐元將走強，義大利實質利率將進一步上升，增加義大利金融的脆弱性。在這種情況下，一旦啓動從未使用過的直接貨幣交易 (OMT)，由歐洲央行購買義大利債券，則義大利當局就必須實施嚴格的撙節措施，屆時將引發義大利的政治危機。

義大利銀行業壞帳龐大，一旦經濟衰退，將為其銀行業帶來難以承受的壓力。幾家銀行陷入危機，將波及整個歐洲。更糟的是，稅收減少，將造成政府的預算赤字增加，利率進一步上升，讓經濟與銀行業陷入惡性循環。

由於義大利經濟規模龐大，危機嚴重，可能足以拖累歐元區與全世界經濟往下滑落。