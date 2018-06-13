美股盤後─川金會後 美股收盤少有變動

川普總統與北韓領導人金正恩簽署了一份協議，要在朝鮮半島上建立一個和平政權，並改善美朝關係，美國股市週二收盤少有變動。

因協議中，缺少半島無核化的過程細節，使得股市走勢受限。



道瓊工業平均指數收低 1.58 點或 0.01% 至 25320.73。

Nasdaq 指數收高 43.87 點或 0.57% 至 7703.79。

S&P 500 指數收高 4.85 點或 0.17% 至 2786.85。

費城半導體指數收高 7.38 點或 0.52% 至 1416.37。

曾預測到 1987 年 10 月大崩盤的避險基金經理人瓊斯 (Paul Tudor Jones) 說；消息並未有任何意外，股市不見大幅反應。

但瓊斯預期，今年稍後，股市可望大幅上揚。

川普說，對平壤的制裁依舊持續，直到核武威脅解除。因和平有望，日本股市今日上漲。

當被問到股市走勢，瓊斯預期，今年稍後，股市可望大幅上揚。

他說：「我認為第三季末，或第四季初，利率將開始大幅上升。預期年底時，股市亦有能力大幅走高。預期期中選舉過後，年底股市可能大幅上漲。」

美國聯準會 (Fed) 週二開始舉行為期二天的政策會議，投資人等待週三的會議結果。

因經濟有健康訊號，Fed 尋求貨幣政策正常化，預期 Fed 主席鮑爾將升息一碼。

美國今日公布 5 月消費者物價指數較去年同期上升 2.8%，4 月為上升 2.5%。