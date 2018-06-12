香港私人住宅租金再創歷史新高

根據中原地產新簽租約統計，5月份租金最新報36.5元，相隔三個月後再創歷史新高，按月升1.4%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，租金於今年1月錄得36.4元新高水平後，其後適逢傳統租賃淡季，租金連續三個月於36元窄幅徘徊，分別錄36.1元、36.1元及36元，相比下5月的升幅相當顯著；再加上大學生及新到港的海外僱員開始預租單位，刺激租賃宗數增加，相信傳統租賃旺季已順利提早來臨。

根據中原地產新簽租約統計，5月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均租金每平方呎錄得36.5元，創歷史新高，結束連續三個月於36元橫行的局面。

黃良昇認為，傳統租賃旺季順利到臨，相信第二季租金有望再創新高，整季租金升幅約3%，呎租目標為37元。

10大藍籌屋苑方面，杏花邨錄得最大按月升幅，5月份升4%。其次為麗港城，累升2.5%。第三為嘉湖山莊，累升2.2%。海怡半島、匯景花園、黃埔花園及康怡花園分別升1.3%、0.9%、0.8%及0.8%。沙田第一城呎租按月沒有升跌，太古城及美孚新村分別按月微跌0.7%及0.9%。

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