上市櫃公司赴陸投資不再風光 三項指標同步衰退

金管會今 (12) 日公布我國今年第 1 季上市櫃公司赴大陸投資情形，投資家數、累計投資金額與投資損益等三項指標同步都出現衰退，其中，投資家數較去年底減少 6 家，累計投資金額較去年底減少 101 億元，投資損益也比去年第 1 季減少 89 億元，證期局表示，主要是因為子公司營運不佳關掉所致。

根據證期局統計，截至今年第 1 季，上市公司投資大陸家數共 664 家、上櫃公司共 522 家，合計有 1186 家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數 1569 家的 75.59%，但卻較去年底相比減少 6 家。證期局主秘簡宏明表示，經過了解，這 6 家上市櫃公司減少大陸投資，主要是因為子公司營運不佳所以關掉。

而截至今年第 1 季止，上市公司累計投資大陸的金額為 2 兆 722 億元新台幣，上櫃公司共 2331 億元，合計共 2 兆 3053 億元，較去年底減少 101 億元。

今年第 1 季投資大陸的損益，上市公司利益為 390 億元，上櫃公司利益 3 億元，合計利益 393 億元，整體較去年第 1 季減少 89 億元。其中，上市公司今年第 1 季投資利益較去年同期減少 65 億元，主要是其他電子業因智慧型手機新機種出貨量較去年同期舊機種出貨量減少所致；上櫃公司也較去年同期減少 24 億元，主要是原物料價格上漲及匯兌損失等影響所致。

截至今年第 1 季，上市、上櫃公司投資收益累計匯回合計共 3949 億元，占累積原始投資金額 2 兆 3053 億元的 17.13%，累計匯回金額較 106 年底增加 35 億元。上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。