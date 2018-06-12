純網銀可能「三搶二」 金管會6月底召開公聽會

純網銀可能形成「三搶二」態勢，金管會今 (12) 日表示，在政策諮詢期間，已收到各界提出許多意見，6 月底會召開公聽會，邀請相關銀行業者與科技業者、銀行公會代表參與，聽取大家意見。

金管會自 4 月 26 日公布純網銀政策，打算釋出 2 張純網銀執照，繼國票金控宣布與樂天合作純網銀後，兆豐銀今天也透露將與一銀、中華電信合作組成「國家隊」，除了確定表態的這兩大組人馬，若再加上曾向金管會表達意見的 LINE，等於形成「三搶二」態勢。

根據金管會規劃時程，將於 6 月底召開純網銀公聽會，預計 10 月底完成相關法規修正，11 月到明年 1 月受理申請，預計明年 5 月底對外公布審查結果，但申設時間又須半年，因此，最快可能在明年底前才會見到純網銀設立。

對於國票金並無經營實體銀行經驗，是否可以申設純網銀？金管會表示，依照純網銀政策條件，只須金控或銀行其中之一即可，所以國票金符合申請條件

另外，若電信業來申請，金管會表示，會綜合考量之前的 499 之亂對公司治理的影響。

目前純網銀已公開表態的除了國票金與日本樂天，以及兆豐銀、一銀與中華電信的「國家隊」以外，最早傳出有意願的 LINE 卻「只聞樓梯響」，據了解，有多家國銀與 LINE 都有接觸，但大多因為卡在無主導權，所以態度相對保留，所以 LINE 是否如期申請、最後與哪家銀行合作，都是外界關注焦點。