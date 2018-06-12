【港股解碼】工信部開啟“不限量”整改，運營商該怎樣應對？

正處於移動互聯網時代的今天，手機已經成為人們生活必需品，隨之而來對流量的需求也成為“剛需”。我們可以看到無論是馬路上的行人，公交或地鐵上的乘客，以及街角咖啡店交談甚歡的朋友手裡都離不開手機。

當流量成為“剛需”，政府又不斷呼籲降低流量資費時，運營商便順勢提出不限量套餐。看似便宜實惠的套餐活動卻存在諸多限制，而運營商們在營銷宣傳時“避重就輕”，刻意淡化限制條件。

近日，工信部對運營商們的不限量套餐提出整改要求，不限量套餐的宣傳推廣行為，不得誇大宣傳，對於限制條款要標示醒目等。 6月11日，三大運營商也均表示已經開始自查並整改，將規範宣傳推廣行為，在醒目位置向用戶提示相關條款等，讓用戶明明白白消費。

“不限量”的限制條件

本以為“不限量”套餐的誕生為廣大手機控帶來了福音，卻沒想到遭到了廣大網友的吐槽。首先就是限速，目前市場上三大運營商的“不限量”套餐，用戶超出套餐內流量均有限速的限制。以中國移動為例，其力推的88元暢享不限量套餐，用戶當月流量使用超過10GB後，上網限速最高1Mbps，當月累計使用流量超100GB後，限速至最高128Kbps。

其他兩家運營商的“不限量”套餐與中國移動的唯一差別就是限速閥門不一樣。目前來看，運營商的限速分為兩檔：一檔限速多是降至3G水平，二檔限速閥門為2G網​​絡水平。

當前市面上比較火的“不限量套餐”主要有中國移動的“任我用卡”、“移動王卡”和暢享不限量套餐等；中國聯通為“大小冰神卡”；中國電信為“天翼不限量套餐”。其中，均存在“達量降速”的共性。

除此以外，一些號稱定向不限量流量包和定向不限量互聯網卡也存在此類問題。以優酷和中國電信合作的“大小魚卡”為例，“優酷視頻專屬流量不包括優酷客戶端內圖片、文字、彈幕加載、打開優酷視頻時加載圖片、文字等產生的流量。”播放第三方廣告也單收流量費。

同時，各類視頻、音樂app所謂的免流量包服務存在同樣問題，還是以優酷為例，聯通手機用戶通過優酷客戶端可以訂購聯通“WO+15免流包”，在3G/4G網絡下觀看視頻不在收取額外的費用，然而離線緩存、遊戲視頻、圖片、文字以及第三方視頻等不在免流量範圍內。

（圖片源自：優酷視頻iphone手機客戶端截圖）

不僅如此，各家視頻手機app和音樂手機app都有與三大運營商的專屬定向流量包，各種加一起每個月也是一筆不小的流量費用，設定了種種要求，用戶難以做到不使用套餐外流量。

面對整改活動，三大運營商將如何應對？

針對運營商“不限量”套餐隱藏限制條款等宣傳問題，工信部提出明確要求，此類套餐的宣傳推廣行為，不得誇大宣傳，對於限制條款要標示醒目等。

工信部還要求，要進一步規範經營行為，營銷宣傳時要做到真實、準確，實行明碼標價，對資費方案限制性條件以及有效期等需用戶注意的事項，要履行提醒義務，不得片面誇大或混淆優惠幅度，確保用戶明明白白消費。

對於工信部的要求三大運營商第一時間做出回應，立即開展自查，規範宣傳經營行為，確保用戶明明白白消費。

目前，中國移動已啟動了所屬各單位的自查與整改工作。與此同時，中國聯通已全面啟動各級經營單位的自查與整改工作，確保在套餐宣傳、資費公示、業務單據中均明確告知用戶。至此，中國電信也做出表態，中國電信已經全面啟動各經營單位的自查與整改工作。

面對工信部的整改要求，三大運營商整改工作重點主要包括以下三點。

第一，進一步規範套餐包含流量的宣傳，對於採用了“不限流量、達量降速”規則的套餐，在媒介宣傳材料中明示“達量限速”等條款。

第二，進一步規範銷售和客戶服務渠道，在套餐銷售和客戶服務過程中，向用戶明示相關限速條款。

第三，進一步完善資費公示、用戶流量使用告知和提醒服務。

三大運營商的整改只是起到了明確的提示作用，在降低流量資費方面並沒有實質性的效果，未來希望三大運營商能夠斷優化產品設計和服務流程，切實提升服務水平，為用戶提供更多更好的服務。

作者：劉玲玲

編輯：徐冰瑩、唐文英

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