丙烷脫氫拉動丙烯産能擴張 缺口仍較大

從業内機構獲悉，隨著近年煤/甲醇製烯烴及丙烷脫氫産業的快速發展，中國丙烯産能與産量不斷增長。但由於需求也在穩步增長，未來國内丙烯缺口仍較大。

據亞化咨詢提供的數據顯示，截至2017年底，中國丙烯總産能約為3354萬噸/年，較2016年增長6.5%。石化路線丙烯佔總産能的59.1%;煤化工路線丙烯産能佔比達到25.6%;丙烷/丁烷脫氫路線佔比為15.3%。2017年，丙烯産量達2850萬噸，較上年大幅增長14%。

目前，中國每年仍需進口大量的丙烯單體及其下遊産品以彌補日益增長的需求。2017年，中國丙烯進口量為310萬噸，少量丙烯出口，表觀消費量為3160萬噸;丙烯當量需求達3769萬噸，缺口為919萬噸。隨著經濟的發展，中國丙烯需求將穩步增長。亞化咨詢預測，預計2022年，中國丙烯當量需求將達到5300萬噸左右，當量缺口1100萬噸。

隨著大型煉化一體化、CTO/MTO、丙烷脫氫的發展，丙烯産能擴張迅速，下遊競爭日趨激烈，推動産業高端化升級，新技術的開發和市場應用尤為重要。目前，聚丙烯、環氧丙烷、丙烯腈與丁辛醇是丙烯最為重要的下遊産品。2017年，PP 消費增速強勢上漲，在中國丙烯下遊消費結構中仍佔最大比例，為69%，其次為環氧丙烷與丙烯腈，佔比分别為7%和6%。

研究人士表示，2017年年底開始生效的限製廢舊塑料進口的方案將為國内騰出原生 PP 需求空間。2018 年 PP 消費仍將繼續保持強勢，未來中國將繼續引領全球産能擴張併有效填補國内供應缺口。

至於環氧丙烷行業，在國内環保形勢日趨嚴峻的背景之下，未來整體産業轉型升級壓力猶存。伴隨新工藝的崛起，環氧丙烷供需和進出口格局將出現改變，行業洗牌轉型漸行漸近。

丙烯腈方面，2018 年檢修産能較多，預計供需延續緊張態勢。長期來看，2018-2019年期間，國内丙烯腈産能將迎來較快增長，供需缺口將逐漸減小。與此同時，下遊需求增長不及産能擴張速度，市場壓力猶存。

在業内看來，丙烯下遊新技術的發展與市場應用，關系到未來石化企業在國内外市場的競爭力和經濟效益。除了重點下遊産品之外，高端聚丙烯(HCPP、BOPP、HMSPP等)、高吸水性樹脂(SAP)、三元乙丙橡膠(EPDM)、甲基丙烯酸甲酯(MMA) 、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等産品也越來越受關註。如何把握丙烯下遊技術與市場的新趨勢，對企業未來確立競爭優勢至關重要。

據了解，中國丙烯下遊新技術與市場論壇將於2018年6月28-29召開。華誼、中石化、萬華化學、中石油、大化所等專家領導將齊聚大連，探討中國丙烯重點下遊産業政策及展望;丙烯下遊産品國内外産能擴張及市場趨勢;新技術及其商業化前景。

來源：中國證券網

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