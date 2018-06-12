百德7月中旬上櫃 訂單能見度高樂觀看今年獲利優去年

國內高階五軸加工中心機主要業者百德機械 (4563-TW) 將於明 (13) 日舉行上櫃前業績發表會，預計 7 月中旬上櫃，百德董事長謝瑞木表示，全球製造業對自動化和智能化需求增加、航太業長期成長前景可期，訂單能見度已到明年初，加上匯率可望較去年壓力減緩，預料今年獲利將比去年更好。

百德總經理廖子恩進一步說明，不確定的因素主要還是匯率和工具機零組件原物料供應，去年第 4 季起增加線軌歐洲供應商，目前物料狀況還在掌握之內，後續若有缺料狀況，影響也會低於同業。

展望今年，百德樂觀看，業績將逐季攀升，除匯損壓力減緩，在手訂單也較去年更多，訂單能見度已見到明年初。

隨著電動車趨勢發展，全球車市維持成長，加上航空客運市場需求不斷攀升，下游客戶拉貨力道可期，謝瑞木看好中高端工具機需求將逐年成長，更強調工具機產業好到 2021 年沒有問題。

百德以從事電腦數值控制 (CNC) 工具機的研發和製造為主，主要產品是金屬類和非金屬類等材質切削機具，廣泛運用於機械業、國防工業、汽車工業、航太業、電子業、模具業和醫療業等零件加工，目前終端客戶應用以汽機車 30% 較高，航太占比 10%，其他各行業比重也有占達 30%，風險分散。

而百德主要銷售地區是歐洲市場，占營收比重過半，希望後市將歐洲成功模式複製至中國和美國市場，包括建構完整的行銷通路，並強化代理商維修能力，預期今年中國客戶營收占比從 8.7% 左右升至 10%，美國也略升至 8%。

百德去年稅後純益 1.34 億元，年增 13.37%，每股純益 (EPS)3.8 元；而今年第 1 季稅後純益 2990 萬元，年增多達 200%，EPS 0.85 元，廖子恩指出，毛利率波動最主要還是匯率影響。

另一方面，百德日前股東會已通過發放每股現金股利 5.5 元，配息率超過百分之百，過去 2 年配息率均有 80% 之上，強調「股利發放相對同業好」。