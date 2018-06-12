同景新能源(08326-HK)中標並獲授合約

同景新能源(08326-HK)公布，該公司透過間接全資擁有附屬公司同景新能源科技(上海)有限公司及同景新能源科技(江山)有限公司與下述公司簽訂以下4個新合約。

於2018年4月16日，同景光伏與萬滙通能源科技簽訂「四川甘孜州鄉城84.464MWp 光伏發電項目平單軸跟踪支架設備採購合同」。於2018年4月22日，同景光伏與寧夏魯禹建設工程有限公司簽訂「寧夏永寧縣農光互補光伏發電項目6.36MWp羊圈固定支架購銷合同」。於2018年5月，同景光伏與江蘇瑞旺能源科技有限公司簽訂「樂平鸕鶿光伏扶貧電站5.9MWp光伏電站項目固定支架採購合同」。於2018年5月，同景光伏與江蘇瑞旺能源科技有限公司簽訂「樂平鸕鶿光伏扶貧電站5.9MWp光伏電站項目固定支架採購合同」。

另外，由五淩烏海電力授予同景光伏有關五淩烏海47.65804MWp光伏場區工程設計採購與施工總承包的合約；由廣西西江集團投資股份授予同景新能源科技與廣西田東西江能源有限公司簽訂有關廣西右江魚梁庫區里拉溝水面光伏項目27MWp水面漂浮系統採購的合同。

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