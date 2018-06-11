【IPO追蹤】怡園酒業（08146-HK）：進口酒零關稅有利有弊 本土品牌仍有市場空間

自2012年以來，中國先後與新西蘭、智利、格魯吉亞以及澳大利亞等國陸續簽訂自貿區協定享受進口葡萄酒零關稅優待。於今日新聞發佈會上，怡園酒業（08146-HK）行政總裁陳芳認為，隨著消費者逐步具備成熟的認知，這對於認真做質量的品牌反而有非常正面的影響。雖然一定程度上零關稅會影響到本土酒業銷售，但在中國巨大的市場潛力中，本土品牌在本土市場仍然會有較大市場空間，因而持樂觀態度。

公司招股文件顯示於往績紀錄期內，公司毛利率有下滑趨勢，由2015年57.8%下降至2016年的51.8%，而2017年毛利率為48.4%。公司執行董事范智超稱，公司毛利率有所波動由於公司所銷售的酒往往是幾年前所生產，因而會受到生產酒當年年份的產量影響，但整體毛利率仍維持較穩定水平。他續指，目前分銷渠道仍然為公司最主要銷售渠道，而毛利率最高的網上銷售渠道佔比約在5%，公司有積極推進網上銷售渠道發展。

公司此次集資所得款項共有約65.8%的資金將投入寧夏釀酒廠二期相關設施及工程建設，預期2020年底可落成，未來新產品仍將主要集中在紅酒方面。

文：鄒舒惠

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