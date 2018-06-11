【豐銀投顧】速度放慢不代表方向改變

◆盤勢分析

上週四大盤成交量爆出 1881 億的大量，過大的能力，就代表離底部太遠。雖然這也代表未來大盤的量能將進入另一個層次，但是在市場習慣這麼大的量能之前，震盪是免不了的。也就是說，量能大了，阻礙就來了，但不能因為有阻礙就認為會反轉。今天外資雖然沒有大幅的買超 但也沒見到大幅的賣超，總不能說外資不買超大盤就一定要跌吧？明天就要川金會了，市場一般認為這幾天的震盪、不安，都是害怕川金會有變數。也有人說川金會將會帶來利多，也有人會帶來利多出盡。但這些答案都是過份的「腦補」，川金會不太可能在短期間之內就能完全的解決，至少還要談一陣子才會有更階段性的進展。

其實在美國已經把中國當成戰略上的對手以後，全球股市已經不會有寧日了，大國對抗沒有很強烈只會更強烈，中國採取強勢壓迫臺灣，自然也是中美爭霸下的必然動作之一。台灣政府不論藍綠一直以來很明顯是站在美國這一方面，也就很容易成為中國挑釁的對象之一。對抗掘起的中國，美軍可能自南韓 (2.5 萬人) 和琉球撤軍嗎？美軍火大佬會放棄台灣、日本、南韓這塊市場嗎？北韓牽制美日韓，但同時也牽制著中國與俄羅斯。美國也不會相信金正恩會把自斷筋脈，要知道全世界擁核的國家，目的並不是要使用它，而是最終確保政權或國家不被侵略。東北亞之前再怎麼不平靜，勢力至少是均衡的，現在要談判，是不可能在短期間之內談出什麼結果的，雙方只是在試探對方的底線罷了。

既是如此，那麼川金會其實就沒有什麼好期待的，也不會有什麼大的影響，甚至更不會出現什麼「利多出盡」的情況。就短線而言，盤勢在漲多又漲快的情況下本來就會震盪，但不代表震盪就是轉空，相反的，就中、長線而言，台股其實還有再創新高的能力，至少就個股而言，盤面活繃亂跳仍很多，把握住這些個股才是最重要的。例如我們先前推薦給大家的 3707 漢磊今天又強攻漲停創高、4919 新唐也緩步上揚，在這個指數空間表現有限的盤勢之中，個股卻仍是充滿活力，投資人應將注意力擺在這邊才對，祝大家操作愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師

