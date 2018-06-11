【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、2349錸德、4956光鋐、6196帆宣、2338光罩

◆盤勢分析

週五我們提到，現階段觀察的不是每天指數的漲跌，而是內資是否持續在場上煽風點火，以週五來看，拉回近百點，上市櫃漲停家數加起來 30 檔，今天指數也不怎麼樣，但漲停家數 62 檔，從這部分來看，內資還在場上，我們維持同樣的結論即可，近期以個股為主。

大盤不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

2323 中環及 2349 錸德，今日二支又雙雙北上，AD 光碟是一個新應用的產業，就算錸德被警示 20 分一盤也沒有明顯的降溫，這邊有個重點，產業話語權目前在日商 Panasonic 手上，那到底是誰已經通過其認證，目前來看，錸德已經通過 100G 及 300G 的認證，但中環，100G 還在認證中，雖說二支多是齊漲齊跌，但價差卻慢慢的在拉大，所以，週五我們才會說先買錸德；6153 嘉聯益，今天又來到 71，也許明天就過高了，這檔價差拉很開了，續抱即可，3374 精材上半年本來就很爛，七月開始會好，時間到再來點火即可；其餘一些轉強的標地，2338 光罩今天漲停，恭喜獲利。

這個月是法人集團作帳，目前來看狀況都不錯，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

資料僅供參考投資時應審慎評估

