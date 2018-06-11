【華冠投顧】大盤小時線出現攻擊條件

Mosfet 再度逆勢強攻 華冠投顧 范振鴻分析師

2018.06.11 盤後分析

焦點個股：8261 富鼎、2349 錸德、2327 國巨、3016 嘉晶

振鴻觀察股：3707 漢磊、6435 大中、6153 嘉聯益、2915 潤泰全

加權指數今天收 11149 小跌 7 點，量能微縮至 1535 億，

今日盤中震幅不到 70 點量縮，對整體多頭還說還是健康的，

所以振鴻這邊還是持續看好挑戰 11270，

而是否記得週五振鴻曾說，

「目前分 K 的位階跟 05/15 那天的修正是一樣的，

等修正完還是很有機會再度挑戰 11270，

畢竟本週四個交易日已經上漲 300 點左右

漲多遇到點獲利賣壓也是可以接受。」

那今天的小跌整理也就是可以預期的，

為什麼? 因為要修正短線的指標阿~

那為甚麼振鴻會在標題寫說「大盤小時線出現攻擊條件」?

這在本篇的分析文附圖就很清楚囉，

目前的小時線型態，跟 05/15 那天根本孿生兄弟阿，

重點是今天黃金交叉，

會不會出現一樣的過高走勢就讓我們看下去吧。

那究竟這一次會不會也向上一次一樣過高後就軟掉呢?

別急別急，振鴻會一步一步告訴大家，

一次寫完我明天就沒有東西寫啦。

回到類股部分，

上週不斷提醒 mosfet 概念股

上週四分析也提到 mosfet 尾盤同步拉抬，

上週五 mosfet 逆勢大漲分析也說本周還有機會，

今天再度全面上漲，

8261 富鼎、6435 大中、5299 杰力、3317 尼克森、3707 漢磊

五檔都漲停作收，

3707 漢磊更是振鴻週五分析還有提醒大家有機會跟上漲勢的標的。

另外在盤後影音也帶大家分析矽晶圓，

那時候就有講到 3016 嘉晶是矽星圓族群整理的最漂亮的

甚至在昨天發布的選股週報裡也是直接分享給大家

今天是直接開高走高收漲停! 整體矽晶圓族群也是小漲大漲一起漲。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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