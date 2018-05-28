英國Q1經濟成長黯淡 央行長：恐需再次非常規刺激措施

英國第一季受嚴寒天氣肆虐，消費者失去動力且企業也大砍投資。

英國第一季家庭支出僅增長 0.2%，創 3 年多以來最低成長表現，企業投資則減少 0.2%，係因暴風選讓大眾不得不待在家，營建項目也因此中斷。

根據上週五公佈的數據，英國第一季未修訂的經濟成長維持在 0.1％，國家統計局認為天氣問題對當季經濟平衡沒有什麼衝擊，但英國央行長 Mark Carney 本週論點顯然不認為如此。

Carney 認為，如果緊縮政策無法夠快地進行，央行恐怕未來要採用一些非常規的刺激經濟措施。

他稱，利率是 BOE 最強大的工具，也是他覺得最放心的做法，但在 BOE 能讓利率升到夠高以大幅削減之前，英國經濟恐怕還需要其他刺激措施。

英國平均利率週期是 150 個基點，「在銀行利率上升至該區域附近之前，BOE 可能還需要使用一些非常規工具。」

英國央行去年 11 月展開十年來首次升息，當時官員表示，他們還需要以有限且逐步的方式升息，市場目前已經反映過去 3 年的 3 次升息 (利息已上升至 1.25% 左右)。

Carney 表示，貨幣政策委員會正在檢視中期均衡利率，並將於下一回 8 月份通膨報告中公布此項研究。

英國央行本月沒有升息，讓經濟學家和投資者大感不解，也頻猜測 BOE 官員可能改選 8 月才升息，但這很大程度取決於經濟反彈速度快不快。

迄今各種證據多空交錯，脫歐隱憂又持續升溫，消費者只能從生活壓力稍稍透一口氣，這已經打擊了 Marks＆Spencer (MKS-UK) 和家居裝修連鎖公司 B＆Q 等。消費者支出年增 1.1%，為 2012 年開年以來最小漲幅。

第一季企業投資下降也是一年多來頭一遭，ONS 認為，這主要是因對非居住大樓和車輛的支出下降。營建產量大降 2.7%。

人均 GDP 下降 0.1%，讓年增率僅為 0.6%，創 2012 年以來最慢步調。

英國經濟最大宗來自服務，繼 2 月創 0.3% 跌幅之後，3 月服務也僅上升 0.1%。第一季未修訂的成長為 0.3%，面向消費者的服務業今年出師不利。

貿易對 GDP 成長衝擊不大，出口僅較第四季下降 0.5%，而進口下降 0.6%。

今年英國經濟將持續在低谷打轉，成長率約莫 1.4%，與 G8 相比，英國成長率恐遠遠落後德、法、美等其他 7 個國家。