【永豐期貨】台指選擇權盤後－電子類股漲跌互見 台股高檔震盪收短黑

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 3 點至 11128 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 21.23 點，電子期逆價差擴至 - 0.81 點，金融期逆價差縮至 - 1.48 點。現貨部分，三大法人買超 4.19 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2107 口至 18642 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 586 口至 50405 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3507 口至 21085 口。

上週六川普表示拒簽 G7 高峰會後聯合公報，讓美國與主要盟國貿易緊張態勢升溫，週一美股電子盤呈現平盤下震盪態勢，影響台股多頭追價意願，早盤開高後隨即反轉滑落平盤之下進行整理，10 點過後落底反彈且一度回升至平盤之上，但收盤大單敲出殺尾而再次翻黑，盤面上觀察，今天資金主要留向 MOSFET 與被動元件等族群，而台積電、鴻海等蘋概股則相對溫吞甚至弱勢，而明日就是萬眾矚目的川金會，也是今日法人在期現貨都相對保守的原因之一，終場加權指數下跌 7.19 點或 0.064%，收在 11149.23 點，成交量能 1535.94 億，較前一日縮減 92.91 億。技術面觀察，週一日 K 短黑帶上下影作收，短期均線仍為多頭排列，但目前逼進今年高點近關情怯，台股連兩日價跌量縮，顯示市場逢高觀望情緒升高，短線指數仍可能在今年高點與月線間來回震盪，後續除了川金會的最新動態以外，本週 Fed 的利率會議聲明也將是市場觀察重點。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.35 降至 1.32，連三日下降，反應籌碼面偏多架構降溫。買權平均隱含波動率由 11.81% 升至 13.15%，賣權平均隱含波動率由 15.55% 升至 17.9%，買賣權皆升，增幅都超過 1% 以上，顯示臨近川金會、Fed 會議等國際大事，投資人以選擇權買方參與未來漲跌行情的意願升高。

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