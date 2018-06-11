【日盛投顧】五日線附近整理

◆盤勢分析

1. 週一台股大型股休息，指數呈現整理，但次產業電子股持續強勢，終場指數小跌 7.19 點點，以 11149.23 點作收，成交量為 1534.26 億元，

2. 技術面台股短線受到外資小幅調節影響，指數跌破五日均線，但並未跌破 6 月 6 日長紅低點 11111 點，且目前均線維持多方排列，加上短、中、長期均線持續向上揚升，多方結構並未因回檔而破壞，短期內由於川金會、FED 利率決策會議，以及美國或將公布對中 500 億美元關稅清單等干擾，指數整理機會較大，但消息面已在市場適度反映，預期若有意外，仍可在多方控制範圍，且盤面主軸並未改變，多方仍具優勢。

3. 三大法人合計買超 4.83 億元：外資 + 0.05 億元、投信 - 4.31 億元、自營商 + 9.08 億元。

被動元件、矽晶圓、光學、CD-R 表現強勢

1. 電子類股仍為盤面主軸，櫃買指數多方結構仍強，中小型業績股為當前操作重心，被動元件漲價效應仍持續發酵，2327 國巨盤中再創 1255 元新高，2456 奇力新漲停、2375 智寶連續兩個交易日漲停、6173 信昌電與 8163 達方續創強。MOSFET 為近期新星，受到市場缺貨以及漲價效應，6435 大中首季 EPS1.63 元，4 月稅後純益 0.61 元，表現亮眼，股價漲停，5299 杰力 5 月營收年增 66.37%，3317 尼克森漲停。另外 IC 設計中，電源管理 IC 的 6138 茂達在無線充電晶片放量下，股價走強，8016 矽創在中國大陸手機拉貨潮啟動下，感測 IC 出貨成長帶動股價漲停，3527 聚積 LED 驅動 IC 打入三星供應鏈，營收連續三個月創歷史新高，股價持續強勢。矽晶圓歷經上周回檔後，周一再度轉強，5483 中美晶深化半導體材料布局，股價止穩，6 吋與 8 吋矽晶圓第三季報價再漲一成，激勵 6182 合晶、3016 嘉晶走強；光學族群進入出貨旺季，加上第三季 3 D 感測需求轉強，3019 亞光車載鏡頭出貨占比提高，股價走強、3406 玉晶光 5 月營收年增 33.3%，蘋果新機 9 月 11 日問世，激勵股價表現，3059 華晶科 5 月營收創 18 個月新高，股價漲停。CD-R 2323 中環、2349 錸德毛利率有望上揚，股價再度走強。

2. 傳產周一族群並不明顯，個股表現優於產業，5871 中租 - KY 在 5 月營收連續三個月創下歷史新高，股價盤中創波段新高；2014 中鴻在國際鋼價上漲下，沿五日均線盤堅；8463 潤泰材受惠於離岸風電水下沙漿或國際認證，股價漲停；生技族群 1795 美時 5 月營收創歷史次高，股價走強，4137 麗豐 - KY 在 5 月營收年增 42.7%，股價維持強勢。

3. 金融股短線回檔，但指數仍力守五日均線之上，走勢仍強，指標股可觀察 2892 第一金、2880 華南金、2882 國泰金、2881 富邦金等。