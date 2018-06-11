【華冠投顧】被動元件再出擊 智寶跳空鎖漲停

藍慶賜 分析師

台股關前震盪洗籌碼，狹幅震盪有止跌的跡象。從日 K 線觀察，跌破 5 日均線，多方宜主動攻勢，否則有下跌測試 10 日均線的疑慮。國際形勢 FED 生息，G7 高峰會沒有共識貿易戰一觸即發，川金會等都是影響股市的變數，不可忽視之。

被動元件又再全面上漲，今天有 9 檔被動元件個股漲停板， 被動元件從 MLCC、晶片電阻、電感、再到鋁質電解電容，產品報價節節上漲，被動元件股價的漲勢一波接著一波，被動元件是這波缺貨漲價概念股，漲勢最牛的族群之一。鋁質電解電容 (2375) 智寶第二天跳空漲停，(5328)華容低價補漲。

特斯拉概念股從月初出現輪漲輪動的現象，(3665)貿聯 - KY、(1536)和大、(2421)建準、(2415)錩新、(3019)亞光等都出現輪流上漲的情況。另外，蘋概股提前備貨，其中 PCB 是亦是提早備貨的零組件之一，而 PCB 軟板的上游亦可同步受惠，相關個股有 (3645) 達邁、(3144)新揚科、(4939)亞電等。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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