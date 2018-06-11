今年1-5月份全國各類生産安全事故起數同比降9.0%

據應急管理部網站消息，應急管理部近日發布數據顯示，今年1-5月份全國各類生産安全事故起數和死亡人數同比分别下降9.0%和7.4%，其中，較大事故分别下降10.3%和7.4%。重特大事故6起、死亡53人，同比減少8起、132人，分别下降57.1%和71.4%。

全國大部分行業領域安全生産形勢穩定。1-5月份，金屬非金屬礦山、化工、煙花爆竹、道路運輸、鐵路運輸、農業機械等行業領域事故起數和死亡人數同比“雙下降”，鐵路運輸、農業機械未發生較大以上事故。

區域安全生産水平整體上升。全國32個省級統計單位中，30個單位事故起數和死亡人數同比“雙下降”，佔93.8%;21個單位未發生較大事故或較大事故同比下降，佔65.6%;河北、山西、内蒙古等26個單位未發生重特大事故，佔81.3%。

但是，全國安全生産形勢依然嚴峻，尤其是進入5月份以來，全國較大事故環比上升，其中煤礦、金屬非金屬礦山、工貿行業、道路運輸、水上運輸較大事故均環比上升。水上運輸事故總量、較大事故、重大事故均同比上升;化工較大事故起數、死亡人數同比“雙上升”;煤礦事故總起數、較大事故起數同比上升。

應急管理部根據今年以來調查認定的事故分析，企業主體責任不落實是造成事故發生的主要原因，表現在四個方面：違章指揮、違章操作、違反勞動紀律等習慣性違章仍是引發事故的主要原因，居第一位;因教育培訓不夠、缺乏安全操作技能引發的事故居第二位;由於技術設計、設備設施與工具附件、安全設施有缺陷造成的事故居第三位;沒有安全操作規程或規程不健全、個人防護用品缺失導緻的事故也佔較大比例。

應急管理部要求，各地要切實抓好當前安全生産各項工作，有效防範遏製重特大事故。進入夏季，化工、交通運輸、消防、建築施工等行業領域進入事故多發易發期，要結合行業領域特點及當前實際，切實加強礦山、危化品、道路交通“兩客一危”、涉爆粉塵、建築施工、電氣火災等行業領域安全專項治理。另外，當前各地已陸續進入汛期，影響安全生産的不利因素增多，引發生産安全事故的風險加大，要進一步加強汛期安全生産工作，嚴防自然災害引發生産安全事故。

來源： 中國新聞網

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