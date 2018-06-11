投資者什麼時候才會真正重視「美元荒危機」？

印度央行行長 6 月 3 日在英國《金融時報》上文質彬彬的那篇泣訴中，提到了一個非常有力的支持聯準會放緩縮表的根據：啟動縮表時，川普的減稅和財政刺激都還沒有出台。

稅收減少，美國政府需要發行更大規模的新債來續上資金，而當下又正逢資產負債表正常化推進，聯準會在不斷減少美債持倉。這意味著今天的美債，正在不斷回吸美元，令市場上的美元出現短缺。

與這一進程相反的量化寬鬆，是央行向市場注入貨幣來維持市場活力。聖路易斯聯儲的數據顯示，到今年 5 月，聯準會持有的公債已經銳減至 4 年低位——QT（量化緊縮）的速度，和金融危機後 QE（量化寬鬆）的速度幾乎相同。

印度央行行長呼籲聯準會放緩縮減資產負債表的進程，來適應赤字的擴大。「即使不能完全抵消，至少也適當減少美元流動性短缺的程度。」

同樣地，前聯準會主席柏南奇上周四也稱，川普政府在「非常錯誤的時點」的財政刺激，會讓美國經濟在 2020 年「墜落懸崖」。

由此，研究機構 Palisade Research 提出了一個問題：投資者們要到什麼時候，才開始意識到美元短缺的危機？

外債規模越大，受美元短缺影響就越嚴重。新興市場受到的影響已經浮出水面，匯率重挫、殖利率暴漲隨處可見。

但饒是如此，對新興市場仍存了一份希望的分析師，也還是大有人在。例如，彭博援引 Maybank Kim Eng 研究高級經濟學家 Chua Hak Bin 的觀點稱，泰國和台灣這樣的經常帳戶盈餘規模龐大的地區，就有很好的應對美元走強的緩衝墊。

但是，Palisade Research 研究過去 40 年的經驗發現，歷史上聯準會開始收緊後，沒有一次未出現經濟萎縮或是金融危機。而美元短缺，會讓這一切變得更嚴重。

現在的問題是，更廣範圍內的其他經濟體，什麼時候才會感受到美元短缺的寒意？