強勢美元恐難持久？他國央行貨幣政策成風險

一項對匯市策略師的調查顯示，強勢美元恐難持久；對美國聯準會 (Fed) 將升息的預期，已反映在美元前景中，他國央行的貨幣政策，則成為主要風險。

對於美元前景，各方看法不一，2018 年初，許多預測機構認為，美元將迎來「疲弱的一年」；然而，自 4 月中旬迄今，美元指數已漲逾 6%。

4 月下旬，滙豐銀行 (HSBC) 便預言，美元牛市將至，美元兌其他主要貨幣，可望上漲 5% 至 10%。

然而，路透社對 60 名匯市策略師的調查顯示，其中 35 人認為，美元近期的反彈，只能維持 3 個月；另有 10 人預期，漲勢將在 1 個月內告終。

有 15 名策略師研判，這波美元升值，可望持續 6 個月。

值得注意的是，對 Fed 將升息的預期，已反映在美元前景中，他國央行的貨幣政策，則成為主要風險。

歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家 Peter Praet 日前指出，通膨正朝 ECB 的目標攀升，在下週的會議中，ECB 將評估是否縮減購債；這番帶有削減刺激措施意味的言論，使歐元兌美元應聲走揚，一度觸及 2 週高點。

台北時間週四 (7 日) 晚間 8 點 03 分，CNBC 數據顯示，美元指數下滑 0.27%，至 93.40。