TPP再遭變數：馬來西亞要求重新協商

歷經波折的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）前景再遭變數。

馬來西亞總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）周一呼籲各方重新協商 TPP，因為目前的條件對馬來西亞這樣的小型經濟體十分不利。

馬哈蒂爾在日本東京出席「Future of Asia」國際論壇時表示，不同的國家需要不同的規則，以便與美國和中國等大型經濟體開展公平的競爭。小國家無法在相同條件下與大國家競爭：

馬來西亞的發展依賴國際貿易。我們不是完全反對 TPP，但需要重新協商。必須考慮到各國的發展水平。小型經濟體必須有機會保護自己的產品。發展中國家需要一些不同的貿易保護。

馬哈蒂爾稱，他的理想模式是創建一個廣泛的貿易協定，類似於他當年執政時於 90 年代初期馬來西亞提出的「東亞經濟共同體 (EAEC)」這種協定。

是的，我依然贊成 EAEC。當然，過去由於美國的反對我們未能做到這一點。但現在，美國不再擁護自由貿易，他們似乎再次轉向了孤立主義，所以他們無法再要求我們不要構建 EAEC。

馬哈蒂爾並沒有否認 CPTPP 的重要性，也沒有明確說明他是否考慮全面退出該協定，不過他的表態預計將對這項協定造成衝擊。

美國等 12 個國家原本在經過五年磋商後於 2016 年 2 月達成 TPP 初步協定，然而，川普上台之後就迅速宣布退出。在日本的帶領之下，其餘 11 個國家經過多輪磋商後於今年 3 月 8 日就繼續推進 TPP 達成共識，並將 TPP 改名為「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）。它被稱為「瘦身版 TPP」，保留了原 TPP 中超過 95% 的內容。

今年年初，川普口風緩和，稱考慮重新加入 TPP。但他要求修改 CPTPP 的協議內容，這使得現有成員國難以接受。

TPP 並非馬哈蒂爾要改革的唯一一個前任納吉布政府簽訂的協議——這位新總理要求全面重審納吉布在任時簽訂的所有協議，包括由中國企業出資興建的與新加坡之間的高鐵建設計劃。

此外，馬哈蒂爾還稱，政府考慮啟動一個新的國家級汽車項目，該項目可能會有東南亞國家的幫助。不過，他並未給出進一步細節。

在馬哈蒂爾的第一屆總理任期內，馬來西亞於 1983 年創建了最大的國營汽車公司寶騰（Proton）。該公司在國內的市場市佔率巔峰時期曾高達 74%，但此後逐漸衰敗。

去年，中國吉利汽車集團收購陷於困境的寶騰 49% 的股權，作為協議的一部分，吉利還將取得寶騰子公司、英國跑車品牌蓮花汽車的控股權。這是吉利自 2010 年收購沃爾沃之後的最大一筆收購交易。

馬來西亞政策轉向？

馬哈蒂爾在三天的訪日行程中將與首相安倍晉三及其他日本高級官員進行會談，爭取日本的投資。

路透社評論稱，馬哈蒂爾將重新執政後的首次外訪定在日本，表明馬來西亞的政策出現了明顯轉向，這位 92 歲的掌權者試圖藉助「看東方」政策來加強本國與東亞的聯繫。

馬哈蒂爾盯住的聯繫目標並非中國，而是日本。

英國智庫國際戰略研究所（ Institute of Strategic and International Studies）高級分析師 Shahriman Lockman 認為，馬哈蒂爾出席日本主辦的國際論壇，說明這提供了一個恢復馬來西亞與日本關係的機會。

過去近一個世紀以來，馬來西亞與日本有著錯綜複雜的緊密聯繫。日本人自足利幕府時代開始赴大馬經商。1941 年 12 月，日本擊敗當時的殖民者英國人占領馬來西亞，並設法沖淡本地的華人和英國文化。日本對大馬的統治直到二戰投降才結束。

二戰之後，日本將東南亞作為對外拓展的支柱，實施了一系列外交戰略與措施。其中的重要措施是大規模「撒錢」，向東南亞國家進行海外投資，提供利率極為低廉甚至是無息的優惠貸款。

『新聞來源／華爾街見聞』