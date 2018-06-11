台股震盪趨堅格局 投資留意被動元件、矽晶圓和蘋概股

台股今 (11) 日開紅後翻黑，力守 11100 點關卡，法人表示，本周國際變數多，包括川金會、美國聯準會公布利率決策等，在投資策略上，建議投資人可留意被動元件、矽晶圓以及蘋概股等族群。

富蘭克林華美投信指出，近期仍以被動元件為盤面焦點，指標大廠公布 5 月營收，估計將帶起市場評價重估；此外，蘋果新 iPhone 傳訂於 9 月中上市，雖消息有待確認，但近期蘋概股已開始吸引投資目光，在 3 鏡頭規格下，建議注意受惠光學廠商，並可留意有搭配車用電子、光通訊或其他趨勢題材的相關蘋概股。

矽晶圓部分，中國太陽能政策轉變造成代表廠商股價震盪，相關個股面臨漲多整理，不過矽晶圓供需狀況未見反轉跡象，因此仍有逢低操作機會，其他電子股題材方面，MOSFET 漲價、PI 缺貨狀況持續，亦激勵股價表現。

富蘭克林華美投信第一富基金經理人周書玄表示，觀察目前國際政經局勢，若有短線利空造成的波動，可伺機尋找買點，被動元件、矽晶圓等主流趨勢持續，資金持續在各題材間輪動，生技或是風電亦有機會成為輪漲標的。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則指出，針對近期盤勢變化，投資人可從基本面和籌碼面角度去看。就基本面而言，第二季擺脫匯率波動的影響，加上即將進入旺季，市場是朝向正面的態度看待；若從籌碼面觀察，外資逐漸重回買超，加上大盤短中長期線型還是向上，惟指數面臨前波高點或有獲利了結賣壓。

觀察主要指數表現，電子指數有落後補漲味道，上周跳空跨過下降壓力線附近後，呈現震盪整理格局，接下來若能守住下降壓力線附近，電子指數應有機會進一步挑戰 3 月 13 日或 1 月 23 日的高點。

另外，金融指數及非金電指數，都於近一周創下歷史新高，從技術面來看，短線指標皆出現背離態樣，後市能否維持目前的強勢表現，也將牽動指數表現力道。

整體來看，廖哲宏表示，短期籌碼面確實是朝向正面，由於適逢台股產業以及配息旺季，估計能吸引外資持續轉進台股。

不過，周書玄認為，接下來投資人仍須留意相關風險，包括美元指數走勢是否造成新興市場資產壓力，以及中國資金偏緊下企業債務違約狀況的變化。