藉上合組織峰會 習近平批貿易保護主義

在美國總統川普「以一敵六」的 G7 峰會召開同日，中國青島由中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 為首，上海合作組織青島峰會發布了聯合聲明，習近平並發言指責新形式的「單邊主義」和「保護主義」。

就在川普宣布美國退出 G7 公報後的幾小時，習近平發表談話，表示中國拒絕「自私、短視」的貿易政策，並呼籲建立一個開放的全球經濟體。

習近平說：「我們一致指出，經濟全球化和區域一體化是大勢所趨。各方將維護世界貿易組織規則的權威性和有效性，鞏固開放、包容、透明、非歧視、以規則為基礎的多邊貿易體制，反對任何形式的貿易保護主義。」

上海合作組織於 2001 年誕生，原意是在打擊伊斯蘭激進分子，並協調亞洲的安全政策，由中國及俄羅斯帶領，並在去年新增兩名新成員印度及巴基斯坦，成為 8 國組織。其他 4 國是哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克及烏茲別克。

上合組織原本是以促進安全為核心，但近年來也朝向經貿合作發展。習近平在會中強調，中國反對以犧牲別國安全換取自身絕對安全的做法。

據《彭博》報導，中國也希望利用上合組織，幫助推動「一帶一路」計畫，不過這也將觸及俄羅斯戰略後院，印度及巴基斯坦的加盟，也帶來這個組織長期凝聚力的疑問。

習近平也在本次峰會宣布，在上合組織的框架下，中國將提供人民幣 300 億元等值金額的專項貸款。