6吋與8吋EPI矽晶圓報價Q3續漲一成 合晶及嘉晶大進補

金氧半場效電晶體 (MOSFET) 及絕緣閘雙極電晶體 (IGBT) 隨產業旺季到來，需求大增，為此廠商開始出手大搶 6 吋與 8 吋 EPI 矽晶圓產能，EPI 矽晶圓廠包括合晶 (6182) 及嘉晶 (3016) 甚至大陸 EPI 矽晶圓廠，也都已經通知客戶第三季調漲報價，平均漲幅達到一成。其實矽晶圓缺貨情況，除了已知的 12 吋十分嚴重外，6 吋與 8 吋的 EPI 矽晶圓，因產業旺季到來，目前供給情況也正快速惡化中。報價走勢部分，今年首季廠商均調漲報價，平均漲幅約在一到兩成間，而第二季因美中貿易戰，有部分廠商未調升報價。



至於第三季，因接近產業旺季，需求更強勁，供給吃緊態勢更嚴重，為此，矽晶圓廠均已通知客戶，第三季 6 吋與 8 吋 EPI 矽晶圓報價將調漲一成，且陸資系晶圓廠也確定跟進漲價，但漲幅會略低於市場平均值。



目前市場傳出的訊息顯示，第三季 8 吋 EPI 矽晶圓將站上 100 美元大關，至於 6 吋 EPI 矽晶圓報價也確定達到 40 美元以上，這將讓合晶與嘉晶明顯受惠，法人圈估算，兩業者因供需吃緊、報價調升，不單第二季獲利將較今年首季大增逾 1 倍，第三季還會賺更多。