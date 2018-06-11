寧德時代(300750-CN)今日上市 有券商給出2000億估值

今日，寧德時代(300750-CN)將在深交所敲鍾上市，正式登陸創業板，股票交易代碼：300750。寧德時代發行公告顯示，公司此次發行新股2.17億股，發行後總股本21.72億股，發行價25.14元，募集資金54.62億元，發行市盈率22.99倍。

對於寧德時代上市後的市場表現，中金公司認為，公司較動力電池同業公司有較顯著的行業競爭力優勢，總體估值約可實現 0~30%的溢價。財通證券給予2018年公司50倍估值，合理股價103元，合理市值為2015億元。

寧德時代上市後，除自身股價受到機構的普遍看好外，其供應鏈上相關企業有望直接受益。

據中國證券報整理，上遊資源有：華友钴業、洛陽鉬業、天齊鋰業、贛鋒鋰業;中遊原材料有杉杉股份、格林美、創新股份等;新能源熱管理有：銀輪股份;鋰電設備供應商為先導智能。

其他關聯個股還有：廈門鎢業、璞泰來、天賜材料、新宙邦、長園集團、星源材質、海源機械等。

申萬宏源認為，公司是全球前三的動力電池系統供應商，公司融資上市後擴張速度有望加速，建議緊跟公司産業鏈尋找投資機會。目前在公司供應商體系中份額較高的企業包括璞泰來、廈門鎢業、江蘇國泰、天賜材料、新宙邦、創新股份、長園集團、新綸科技、科達利、先導智能、星雲股份等。重點推薦璞泰來、星雲股份、天賜材料、新宙邦。此外，在原材價格上漲的壓力下，三元高鎳化是未來發展趨勢，推薦當升科技、杉杉股份。

來源：證券時報

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