太古63.6%溢價私有化港機 每股作價72元 涉資30億

太古 (0019-HK) 發出公告，計劃以港幣 29.95 億元私有化上市逾 30 年的香港飛機工程 (0044-HK)，每股私有化作價為港幣 72 元，較港機工程上週五(8 日) 收盤價港幣 44 元溢價約 63.6%，並較每股 33.48 元的資產淨值錄得 1.15 倍溢價。倘私有化成功，港機工程的上市地位將被撤銷。

現時港機工程已發行約 1.66 億股份，當中太古持有 74.99% 的股份，以每股港幣 72 元作價計算，私有化計劃合共涉資約港幣 29.95 億元，太古將透過現金或債務融資方式支付私有化所需款項。一旦私有化建議獲通過，港機工程將成為太古的全資持有公司。

港機股價

港機在 1965 年 6 月 8 日於港交所前身香港證券交易所 (俗稱香港會) 上市，是香港資歷最老的上市公司之一。太古上週五提出私有化，正好是上市 53 周年。港機在上市當日，便成為恒生指數成分股，直至 1984 年才退出藍籌行列。

港機工程在 2008 年初股價一度高見港幣 215 元，市值高達港幣 358 億元，但隨著當年爆發金融海嘯，公司股價 1 年內急挫逾百元，其後雖一度回升至約百元水平，但自 2015 年後持續下滑。

太古股價

太古將以協議安排方式私有化港機工程，亦即私有化計畫要交由小股東在股東特別大會表決。私有化需要有逾 75% 小股東贊成、少於 10% 反對，私有化建議才可以在會上通過。

港機去年業績欠佳，受到美洲業務拖累，公司錄得全年虧損 5.41 億元，相較於 2016 年的 9.75 億元盈利，業務表現大幅倒退。