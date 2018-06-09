華億金控(08123-HK)推遲向合資公司作出及完成額外出資

華億金控(08123-HK)公布，董事會於通函內聲明，建議額外出資將於公司就此獲得股東批准後60日內結付。於今年4月9日在股東特別大會上通過普通決議案批准建議額外出資後，公司應於今年6月8日或之前結付建議額外出資。董事會謹此宣佈，直至本公佈日期，股東於股東特別大會上批准之公司向合資公司額外出資之5000萬元(人民幣.下同)，公司已結付3500萬元，餘下1500萬元尚未結付。

推遲作出及完成額外出資之原因為近期新聞報道。中國政府將降低汽車及零部件之進口關稅，其導致合資公司就資本配置時間以及2018年第二及第三季度之擴張計劃作出若干審慎短期調整，以觀察中國平行進口汽車市場對降低汽車進口關稅的反應及對其帶來的變化。除上文所述短期調整外，通函所披露合資公司於2018年之整體業務規劃維持不變。

翻查資料，華億金控於去年10月17日公布，有關與深圳美麗生態股份(000010-CN)訂立合資協議以於中國重慶市成立合資公司事項，合資公司已於2017年8月2日成立及公司及合資夥伴已根據合資協議各自向合資公司出資。合資公司為公司的非全資附屬公司，由公司擁有90%股權及合資夥伴擁有10%股權。合資公司的財務業績將跟公司財務報表合併。

合資公司業務為銷售汽車、汽車零件及汽車用品；銷售二手汽車；汽車租賃(不包括汽車融資租賃)；汽車維修及保養；汽車保險代理；入口、出口及本地貿易業務；網上商貿活動;國際貨運代理服務;資訊顧問(不包括受限制項目)；及投資設立其他産業(特定項目將予獨立披露)。

去年12月29日，繼成立合資公司後，合資公司董事會決議將其註冊資本由1億元增加至1.5億元，及公司擬作出建議額外出資。公司將透過其內部資源以現金支付建議額外出資。

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