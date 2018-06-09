海航控股(600221-CN)擬斥104.78億人民幣購航運資產

內地上市公司海航控股(600221-CN)公布，計劃以104.78億元人民幣，收購多項航運資產，控股股東將變為HNA AVIATION。

海航控股周五晚發表的公告稱，公司擬以每股3.12元人民幣，發行33.58億股，向海航航空集團購買其持有的海航技術60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飛訓100%股權。此外，向天津創鑫投資購買其持有的西部航空29.72%股權，以及向海航西南總部購買其持有的西部控股60%股權。

上述交易對價總計104.78億元人民幣。公司並擬以詢價方式，向包括新加坡投資公司Temasek Fullerton Alpha在內的不超過10名特定投資者，定增募集配套資金總額不超70.34億元人民幣。

本次交易完成後，上市公司股東大會完成對董事會的改選，上市公司控股股東將由大新華航空及其一致行動人，變更為海航航空集團及其一致行動人，上市公司實際控制人將由海南省國資委變更為慈航基金會。

另外，公司決定終止A股可轉換公司債券發行計劃。公司股份繼續停牌。

來源：信報

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