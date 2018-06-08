由飛彈試射到和平談判 北韓的突然急轉彎

根據 CNBC 分析報導，6 月 12 日，當北韓的金正恩與川普總統坐在一起時，他很可能希望從美國 -- 全球最大經濟體 -- 獲得某些讓步。

國際社會對這項外交突破，讚譽有加。然而，經歷了近幾年多次的射飛彈與核試後，分析師對金正恩的意圖，依舊有著根深柢固的疑慮。

Verisk Maplecroft 全球風險顧問公司分析師瑞波尼克 (Miha Hribernik) 說：「和平努力，是 2018 年北韓討好行動的下一步，」

「根據以往的經驗研判，金正恩只是擺出願意無核化的姿態，希望獲得放寬制裁或其他的援助，」瑞波尼克解釋道。「在制裁壓力下，北韓的經濟緊縮，迫使他們祭出陳年老招。」

多年談判失敗的經驗 -- 尤其是 2003 至 2009 年的六方會談 -- 顯示，北韓一貫只想以談判交換燃油，援助，或解凍資金。會談隨時可能失敗，尤其若平壤無法獲得重大讓步時。

1994 年，柯林頓政府提供平壤安全保證，交換北韓停止核武計畫，但雙方均未信守承諾。

澳洲國立大學研究員派特羅夫 (Leonid Petrov) 指出，柯林頓政府當時承諾平壤，將交付重燃油，並建造輕水反應爐。但結果僅部份交貨，或全未交貨。

「結果，北韓僅暫停部份其核武與飛彈計畫。待確認布希政府無意信守承諾後，又恢復了該計畫，」派特羅夫說道。

美國的韓國經濟學院研究員費瑞爾 (Kyle Ferrier) 說，「這次，金正恩要求的，要較援助多得多。」

本月稍早，美國國防部長馬提斯說，美軍撤出南韓，一直是北韓和平談判的先決條件。但在 6 月 12 日的高峰會中，不會提出這項議題。

費瑞爾指出：「金正恩說他願意談核武計畫，看來似乎具有誠意。但他也會要求不可能的讓步，做為回報。」

他持續說道：「白宮與首爾對任何提出的讓步，都應謹慎，因為在過去，北韓曾多次不遵守達成的協議。」