〈和碩AI新品〉童子賢：創新元素與企圖心 讓電腦產業生生不息

和碩董事長 (4938-TW) 童子賢今天指出，如果只是一直賣老產品、賣包裝，電腦產業勢必衰退；但若加入人工智慧 (AI) 等創新元素，對新技術保持企圖心，電腦產業必定生生不息。

童子賢回顧 20 年前網路剛崛起時，最熱門就是入口網站跟搜尋引擎，大家都會問網路可以做什麼？這個答案並非核心技術的提供者可以回答的，20 年過去，現在不會有人再質疑網路的功能。

童子賢指出，AI 跟網路浪潮類似，剛開始摸索、質疑的時間很長，可是當潮流來的時候，洶湧澎湃不可逆。

童子賢認為，如果只是一直賣老產品、賣包裝，電腦產業勢必會率退；大家應該擔心的是，如何在這波 AI 浪潮中找到施力點，並保持對 AI、IoT、防水、防塵以及輕薄等新技術強烈的企圖心。

如果加入創新元素，電腦產業必定生生不息，「逐漸成熟的產品會散發出成熟的香味。」對於中長程的電腦產業發展，童子賢不擔心；而台灣台灣擁有半導體產業的基礎，加上產官學界的熱心，台灣還有機會迎頭趕上，站在時代的尖端。

童子賢認為，不是人型機器人的產品才叫做 AI，AI 是一種趨勢、一種概念，如何能讓交易更安全、生活更方便、更有效率，已經是 AI 的主要議題，電腦產業未來將不斷被 AI 影響。而新創技術能夠發展應用到哪個角落，還要結合應用端的科技業、行銷業者的創意潛能才能決定。