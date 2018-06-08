【華冠投顧】武傑電台:昨日已預告【美麗新世界】蠢蠢欲動!今日漲停板!下一檔是…

◆ 換檔再上

在國際股市漲多拉回下，台股一早小跌 - 8 點開出，受到國巨利多不漲及周五的獲利賣壓下；加權指教震盪走低，收盤下跌 - 95 點作收，收在 11156 點，成夜量 1613 億。

今天在國際股市全面拉回下，讓本周『離開地球表面』的行情，留下一點小小的遺撼。不過，就如同我們昨天說的… 星期五台股有沒有機會突破 11270 點?! 基本上對行情沒有影響!! 以今年『內資的萬點行情』結構來看，周五向來內資買盤偏弱；再加上國際股市拉回，外資局部的調節，才讓台股今天下跌 - 95 點作收。而展望下星期，基本上多頭結構不變… 預期可望『換檔再上』!!

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，而武傑在 5 月中旬免費復仇者聯盟線上講座中推薦的【神秘彩蛋 3545 敦泰】近期也緩步推升中，有賺到的朋友，也恭喜你了!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2375 智寶、8261 富鼎、3661 世芯 KY、6173 信昌電、6129 普誠、3504 揚明光、8076 伍豐… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4609 唐鋒、8277 商丞、2467 志聖、3081 聯亞、5305 敦南、4743 合一… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估