歐盟擬對谷歌開出創紀錄罰單 罰金或超100億美元

“谷歌面臨創紀錄罰款!”德國《商報》7日報道稱，歐盟將於下月對谷歌涉嫌在安卓系統上濫用其主導地位判罰。罰款最高可達谷歌母公司“字母表”10%的全球年營業額，即110億美元。德國新聞電視台指出，在美國對歐盟開徵鋼鋁關稅之際，歐盟這一判罰計劃，像是對美國的“一個警告”。

安卓系統被反壟斷機構盯上

知情人士透露，布魯塞爾方面準備在下個月懲處谷歌通過安卓移動操作系統濫用其主導地位的行為。歐盟競爭事務專員維斯塔格準備在幾周内宣布她的調查結果。這是針對谷歌商業模式做出的最重大的監管幹預。

安卓操作系統由谷歌公司開發，併可供其他智能手機製造商免費使用。目前全球有超過80%的智能手機使用該系統。歐盟委員會指控谷歌為安卓系統添加谷歌産品和應用優先的許可條件，如Chrome浏覽器和Google Play應用商店。手機製造商不允許在安卓的開源代碼上運行競爭對手的操作系統，谷歌還會通過財務利益手段換取在手機上獨家預裝谷歌搜索。

歐盟委員會認為，這些行為鞏固了谷歌在搜索引擎上的支配地位，損害其他手機浏覽器與Chrome浏覽器的競爭，併為其他的操作系統發展製造障礙，這可能會減少消費者的選擇，併阻礙創新。

谷歌拒絕歐盟委員會的指控，併反駁稱，沒有製造商被迫將應用加載到他們的設備上，併且預安裝的服務很容易被取代。在谷歌看來，歐盟反壟斷監管機構併未考慮安卓等與蘋果(193.46, -0.52,-0.27%)iPhone系統iOS競爭。

復旦大學網絡空間治理研究中心主任沈逸7日對《環球時報》記者表示，互聯網行業的每一個細分領域里面都有非常明顯的自然壟斷特徵，尤其是在基礎的操作系統部分，各國政府都有去破除壟斷、促進競爭的動機，因為這種壟斷行為最終遏製創新，影響其他公司發展的結果，這對整個行業的發展不利。

巨額罰款即將落地

英國《金融時報》稱，有知情人士透露，歐盟競爭專員瑪格麗特⋅維斯塔格可能在幾周内就此作出判決。罰金最多可達110億美元，“但通常情況下，最終的罰款金額遠低於上限”。“字母表”公司去年曾警告投資者，歐盟調查産生的罰款可能會在2018年到來。

對濫用安卓壟斷地位的調查，是歐盟對“字母表”進行的三項調查之一，另外兩項分别是搜索服務和網絡廣告。去年6月，由於“利用自己在搜索市場上的主導地位不公平地引導用戶使用其比價購物服務”，谷歌已被歐盟處以27億美元罰款。網絡廣告調查正在進行中。

“這一決定將標志著歐盟委員會與谷歌之間的鬥爭升級。”德國《世界報》指出，谷歌可能因此受到懲罰併改變其業務。不過，谷歌在迫不得已下不會自覺改變業務。自2015年正式啓動以來，安卓現在已經佔據大約86%操作系統市場，其餘的14%是iPhone。Google Play商店現在擁有360萬個軟件應用程序。

美歐的交鋒點

復旦大學經濟學院世界經濟研究所教授丁純7日告訴《環球時報》記者，歐盟有一個很重要的原則就是反壟斷，“這個案子其實在歐盟反壟斷最基本的條款里都是有的，有明確的對市場壟斷的界定標準，以及明晰的處罰規定。歐盟經濟政策的核心就在於反壟斷，因此歐盟對谷歌的壟斷行為開出高罰單一點都不稀奇。”

丁純認為，在目前歐美在打貿易戰，歐盟最近又出台信息保護的相關法律的背景下，作為一種反製措施，此事的發生是很自然的。

德國《焦點》周刊則指出，美國科技巨頭已經在各個領域牢牢佔據歐盟市場。歐盟希望動用反壟斷法，以及計劃中的“數字稅”，控製美國科技巨頭的無限化發展。這是歐洲與美國谷歌等技術巨頭的鬥爭中的最後一個堡壘。但是，由於審判時間長等原因，效果併不佳。此次處罰，也是歐盟對美國貿易戰的一次阻擊行動。

來源：環球網

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