〈正隆都更惹議〉依都更毛利率計算 獲利頂多2億元甚至更低

正隆 (1904-TW) 主導位於北市杭州南路、濟南路口一處約 876 坪土地的都市更新案，今 (12) 日遭抗議以小吃大，且被爆獲取暴利超過 20 億元。對此，正隆發言人何台桹表示，正隆在此都更案絕無獲取暴利，依照都更毛利率估算，頂多獲利 2 億元，甚至更低。

位於北市杭州南路、濟南路口一處約 876 坪的土地都更案，其中，台北市的市有地約占 65%，但市府卻在 2006 年前市長馬英九任內簽核「不主導都更」，由地主之一的正隆取得建案主導權。

該都更案的一名陳姓地主今天召開記者會抗議表示，杭州南路濟南路口 876 坪商二特都更案，正隆紙業以小吃大，估計獲利超過 20 億元，以 4.2 坪吃掉市府持有 6 成土地，取得開發主導權。

對此，何台桹表示，取得此都更案的主導權，是經過此案所有 30 多名地主簽署所同意，包括該名陳姓地主都簽署同意，同意過後按照法規合法程序審議，20 億元只是營業額，並不是獲利，因此正隆絕無獲取暴利，都更的毛利率為 10%，以此估算，正隆獲利頂多 2 億元，但是該都更案至今都還在審議階段、還沒取得建照，且近年房價走跌，獲利搞不好比 2 億元更低。

針對違法移樹與修剪榕樹，何台桹表示，移樹和移樹前的修剪都是依照市府規畫，且目前也尚未移樹，絕無違法移樹。

而針對正隆造紙造成空氣汙染，2014 年至 2017 年間共被開罰將近 5000 萬元，何台桹表示，主要是正隆后里廠製造工業用紙傳出些許異味，坦言這些年間確實遭罰近 5000 億元，但是正隆已經砸超過 10 億元解決異味，目前該問題已獲得解決，且正隆造紙並無造成空氣汙染。