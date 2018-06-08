紐約匯市─G7會議前 美元下跌 歐元上漲至三週高點

七工業國領袖週四在加拿大舉行高峰會，美元指數今日連續第三天下跌。

預期歐洲央行於下週可能推出結束量化寬鬆計畫 (QE)，歐元今日反彈。

美元指數下跌 0.3% 至 93.366，連續第三天下跌，並創 5 月中以來低點。

歐元上漲至 1.1813 美元，紐約週三尾盤報 1.1775。歐元本週上漲 1.4%，創 2017 年 5 月以來最大單週漲幅。

英鎊上漲至 1.3429 美元，週三尾盤報 1.3412。

因預期歐洲央行在下週的政策會議中，將透露更多有關退出量化寬鬆計畫 (QE) 細節，投資人持續買進歐元。有分析師相信，歐洲央行於年底可能完全結束每月 300 億歐元的購債計畫。

投資人原預期歐洲央行將於 7 月會議中，開始做出這類決議。但歐洲央行首席經濟學家 Peter Praet 與決策官員 Jens Weidmann 表示他們將於下週四提出此一建言。

市場現在預期，2019 年 7 月升息的機率為 90%。上週，市場預期較有可能於 2019 年 10 月升息。

英國央行官員 Ramsden 說，他預期英國經濟減緩只是暫時，並說經濟與工資將會上升。英鎊因而自早場跌勢中反彈。

在加拿大，G7 高峰會已開始舉行。該會議將持續至週五，投資人密切注意會議傳出的消息。