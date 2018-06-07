中石油(00857-HK)控股股東擬分别向誠通金控及國新投資無償劃轉9.73億股A股

中國石油股份(00857-HK)公布，公司於2018年6月7日接到公司控股股東中國石油集團通知，經國務院國有資産監督管理委員會批準，中國石油集團擬將其持有的公司約9.73億股A股股份(約佔公司總股本的0.53%)無償劃轉給北京誠通金控投資有限公司(以下簡稱“誠通金控”)，約9.73億股A股股份(約佔公司總股本的0.53%)無償劃轉給國新投資有限公司(以下簡稱“國新投資”)。

本次無償劃轉前，中國石油集團持有公司151,088,693,528股A股股份，約佔公司總股本的82.55% 。

本次無償劃轉後，中國石油集團持有公司149,143,168,236股A 股股份，約佔公司總股本的81.49% 2；誠通金控將持有公司972,762,646股A股股份，約佔公司總股本的0.53%，國新投資將持有本公司972,762,646股A股股份，約佔公司總股本的0.53%。本次無償劃轉不會導緻公司的控股股東及實際控製人發生變更。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)