鄭家純：一直有參與公司業務 暫未有退休計劃

有「純官」稱號的新世界發展(00017-HK)兼周大福(01929-HK)主席鄭家純，去年初中風後在家休養，今日首次出席周大福業績記者會，精神不俗的他確實清減不少，期間講話較緩慢，動作較慢，但中氣十足。

由於鄭家純於去年10月出席在禮賓府接受大紫荊勳章，但當日沒有回應傳媒訪問，今日現身記者會，傳媒自然問一問他身體狀況，會否考慮退。鄭家純表示，一向有參與公司業務，對公司方向和策略一直有了解，對於公司業績感到滿意。

他認為，現時談接班是言之過早，自己身體越來越好，未有退休計劃，強調亦注重團隊精神。他又表示，非意滿意兒子鄭志剛表現，但做生意需要累積經驗，因此不能一朝一夕成功。

周大福截至2018年3月31日止全年純利上升34%，至近41億元，擬派末期息每股15仙，以及特別息每股30仙。

營業額上升逾15%，有逾591.5億元，毛利率27.4%，下跌1.8個百分點。經調整毛利率27.2%，下跌1.3個百分點，主要由於期內產品組合未如理想，以及珠寶鑲嵌首飾存貨的一次性減值，導致毛利率下降。至三月底，全年度淨增加204個零售點。

鄭家純表示，去年度業績復蘇，雖然零售行業有不少變動，但對未來幾年大中華地區的珠寶業充滿信心。集團會以多品牌策略，吸引不同消費者，並提升門店體驗，加強顧客主導的服務，及投資大量資源在大數據及科技範疇。

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