雷虎強攻醫療商機 獲美大廠訂單 新產線明年投產

看好醫療消耗品的需求不斷成長，雷虎科技 (8033-TW) 宣布將投入醫療矽膠產品生產，成立「醫療事業部」，雷虎過去 2 年就出貨給美國 TearScience 公司，據悉 TearScience 近期已被國際大廠 Johnson & Johnson 併購，雷虎矽塑產品，也間接取得 Johnson & Johnson 訂單，法人樂觀看待後市成長動能。

雷虎成立醫療事業部後，斥 2000 萬元資本支出設置新產線，預計明年第 3 季起量產，屆時醫療產品占營收比重可望達 40%；雷虎今年前 11 月合併營收年增 17.41% 已超過去年全年，隨著新產能將開出，法人樂觀看待其後市成長力道。

除了無人載具事業部，由於掌握精密加工和模具製造及射出技術，雷虎也專注生產改善乾眼症眼壓器具配件，以外包代工方式，過去 2 年主要出貨予美國 TearScience 公司，隨著間接打入 Johnson & Johnson 供應鏈，雷虎日後有望藉此再獲得其他國際新單。

雷虎表示，眼壓器具配件是一次性使用的拋棄式醫療消耗品，隨著人口老化以及乾眼症病例增加，需求逐年成長，樂觀看待未來每年出貨有望倍增，雷虎除持續尋找代工，也首次新增自有產線。

根據 Grand View Research 研調報告，由於醫療級矽膠具備熱穩定性和化學穩定性，以及對滅菌方法的抵抗性和低表面張力，因此有越來越多醫療產品使用矽膠射出產品，預期到 2025 年全球醫療級矽膠市場產值將達 5.968 億美元，複合年增長率為 6.6%。

雷虎 11 月合併營收為今年次高，前 11 月合併營收已超越去年全年，業者表示，經過近幾年公司體質和經營策略調整後，營運漸入佳境，展望 2018 年，產品線也將持續擴增至眼科、人體、居家醫療、嬰兒和運動器材等產業，維持市場競爭優勢。