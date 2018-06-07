【異動股】海南板塊尾盤拉升 羅牛山(000735-CN)衝擊漲停

臨近尾盤，海南板塊再度拉升，截止發稿，羅牛山(000735-CN)盤中衝擊漲停現漲8.39%報15.63元，*ST羅頓(600209-CN)漲停漲5.09%報5.99元，大東海A(000613-CN)盤中一度漲5%，現漲3.97%報11.51元;鈞達股份(002865-CN)漲3.48%報24.99元，海南瑞澤(002596-CN-CN)、海德股份(000567-CN)、海馬汽車(000572-CN)等個股均紛紛衝高。

據中新網消息，海口市政府6日晚間召開新聞發布會發布《海口市支持總部經濟發展若幹政策》，海口發展總部經濟瞄準三大方向。海口市副市長孫世文說，海口市將從三個方向發展總部經濟，一是引進跨國企業、國内大型企業集團等總部企業在海口落戶、集聚和發展;二是鼓勵海口市現有總部企業做大做強做優;三是培育海口市現有企業發展升級為總部企業。同時，將引進境内外知名的會計、法律、管理咨詢、培訓等專業服務機構，為總部企業提供支援服務。

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