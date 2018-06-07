中信銀行與螞蟻金服簽署戰略合作協議

據新浪財經6月7日消息，中信銀行(601998-CN)(00998-HK)與螞蟻金服今日在北京簽署戰略合作協議，雙方將在普惠金融、綠色金融、金融科技、新零售等領域發揮各自優勢，加強聯動交流，建立長期、穩定、互惠共赢的戰略合作關系。中信銀行也成為繼浦發、華夏、光大之後，近一個月以來第四家與螞蟻金服簽署戰略合作協議的銀行。

雙方負責人表示，此次簽約更加堅定了中信銀行與螞蟻金服的戰略合作關系。雙方將發揮各自專業優勢，跨界融合，資源共享，促進金融産品和服務的創新，為客戶提供更加便捷多樣的金融創新服務。

據了解，中信銀行依託於中信集團金融全牌照經營的優勢，不僅能為螞蟻金服集團提供全方位、一攬子的綜合金融服務，更能聯手螞蟻金服拓寬業務渠道、創新業務模式，提升客戶服務能力;螞蟻金服也能依託中信銀行平台，實現金融科技成果的轉化，推動自身創新能力的不斷提升。

中信銀行董事長李慶萍、副行長楊毓，螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟、副總裁黃浩等出席簽約儀式。

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