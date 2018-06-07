滬指維持窄幅震蕩格局 海南板塊尾盤崛起

7日早盤，滬深兩市維持窄幅震蕩態勢，上證50指數在金融、地産等權重板塊的帶動下震蕩上揚，一度漲近1%，創業板指小幅下挫。午後，三大股指震蕩走弱，市場人氣低迷，成交量萎靡。滬指收報3109.50點，跌0.18%，成交額1672億。深成指收報10313.85點，跌0.49%，成交額1929億。創業板收報1730.38點，跌0.74%，成交額641億。

盤面上，金融、周期等權重股走勢偏暖，對股指形成一定的支撐；前期表現強勢的大消費白馬股現回調，部分資金鎖定收益，獲利回吐。鋼鐵、保險、農業、券商、水利、銀行、海南等板塊漲幅居前，啤酒、物流、通信設備、5G、水泥等板塊跌幅居前。

熱點板塊方面，午後，農業板塊拉升走高，順鑫農業(000860-CN)大漲逾8%，宏輝果蔬(603336-CN)漲逾7%，新疆天業(600075-CN)、新金農(002548-CN)等均走高漲超5%。中美貿易爭端“邊打邊談” 短期利好國内農産品。分析人士表示，在當前弱市行情下，農業板塊作為典型的防禦性板塊，後市表現值得進一步關註。

臨近尾盤，海南板塊再度爆發，羅牛山(000735-CN)封漲停，大東海A(000613-CN)、海南瑞澤(002596-CN)等均走強。6月3日，中國(海南)自貿區海口江東新區新聞發布會在海口召開，宣布設立海口江東新區，將其作為建設中國(海南)自由貿易試驗區的重點先行區域，努力建設成為中國(海南)自由貿易試驗區的集中展示區。

盡管目前市場上仍然面臨較多不確定性，給大盤帶來一定壓力，但是從國内市場整體環境看，政策的導向基本是確定性的，擴大内需、産業升級、科技製造依舊是中國經濟發展的確定性方向，因此，大消費類、生物製藥、軍工、計算機、新能源汽車、智能製造等是可以重點關註的板塊。

操作上，在市場反復震蕩築底的情況下，建議投資者保持謹慎，可在半倉基礎上適當關註超跌優質中小創及二三線藍籌，尋找逢低介入的機會。

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