【IPO追蹤】生物科技公司華領提交上市申請

據湯森路透旗下IFR周四報導，以「獵聘」品牌經營獵頭及招聘服務平台的有才天下信息技術有限公司開始為其3-5億美元的香港IPO（首次公開發售）進行預先推介；另外，華領醫藥已向香港聯交所提交上市申請，為第二支新例下「入表」的生物科技公司。

有才天下信息技術由公司主席兼首席執行官戴科彬創立，其他主要股東包括私募股權公司華平投資以及Matrix Partners。

據該公司的初版招股書顯示，截至2017年底，其平台連接及吸收約3,890萬名註冊個人用戶、24.86萬名驗證企業用戶及10.18萬名驗證獵頭。於2017年度錄得凈利755萬元人民幣，前一年虧損1.4億元。摩根大通以及摩根士利擔任IPO聯席保薦人。

此外，中國核工業集團旗下從事診斷及治療用放射性藥物及產品生產商--中國同輻股份有限公司以及中國最大的互聯網家裝平台--Qeeka Home亦於今天開始預先推介，IPO集資規模均約2億美元。

而中國糖尿病藥廠華領醫藥已向聯交所提交上申請，是香港交易所(0388.HK)4月底推出新興及創新產業公司上市制度以來第二支尚未盈利的生物科技公司申請上市，此前專註於抗病毒、癌癥及脂肪肝疾病的歌禮(Ascletis)已提交申請。

IFR引述接近交易的消息人士指出，華領醫藥計劃集資約2億美元，上市保薦人為中信裏昂證券以及高盛。

載於聯交所的初版招股書顯示，華領醫藥於2011年向瑞士制藥廠羅氏(Roche)(ROG.S)收購當時為初期候選藥物的Dorzagliatin的全球權利，而華領醫藥的創辦人陳力曾擔任羅氏中國研發中心的首席科學官。

Dorzagliatin或HMS5552為用於治療2型糖尿病的全球首創新藥口服藥物，目前正在中國進行兩項III期臨床試驗，預計2019年下半年發布試驗結果，並在2020年之前取得國家藥品監督管理局的一類新藥申請批準。

華領醫藥於2018年第一季錄得虧損3.2億元，2017年全年虧損2.8億元。此次募資主要投入Dorzagliatin的開發。

來源：路透香港6月7日

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)