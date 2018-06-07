人民幣兌美元中間價今日上調121點 報6.3919

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2018年6月7日人民幣兌美元中間價上調121點，報6.3919，為5月25日以來最高。上一交易日中間價6.4040，上一交易日官方收盤價報6.3956，上一交易日夜盤收盤報6.3866元。

據新華社報道，近日，14個非洲國家央行副行長與財政官員參與了由東部與南部非洲宏觀經濟與金融管理研究所組織的研討會，重點探討了將人民幣列入外匯儲備貨幣後如何使用，如何提升外儲資産保值增值能力等話題。

一位香港銀行外匯交易員透露，近期人民幣出現回升趨勢，主要與越來越多國家央行將人民幣納入外匯儲備有很大關聯，一方面它刺激投資機構加倉人民幣多頭頭寸坐等匯率上漲收益，另一方面也帶動不少國家金融機構追加人民幣頭寸納入儲備貨幣。

與此同時，市場傳聞多個歐洲國家央行正在將人民幣納入自身外匯儲備資産。其中，瑞士央行在其年度報告中明確表示，人民幣是其外匯儲備多樣化的選擇之一。此外，比利時央行據傳已認購等值2億歐元的人民幣頭寸，西班牙與斯洛伐克央行則正在醞釀購買人民幣頭寸。

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