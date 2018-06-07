美4月貿易赤字創七個月新低 人民幣中間價報升121點

新浪財經訊 6 月 7 日，人民幣中間價報 6.3919，上一交易日中間價報 6.4040，升值 121 個點。

美國 4 月貿易赤字創七個月新低

美東時間週三，美國最新的數據顯示，美國 4 月貿易逆差收窄至 462 億美元，創去年 9 月以來最低。3 月逆差也修正為 472 億美元，從 2 月的 577 億美元減少了 100 億，創金融危機以來最大跌幅。4 月美中貿易逆差環比跌近 10%，但商品逆差增長 8.1%，美對中出口深跌 17%。據美國商務部統計，美國 4 月貿易逆差下跌 2.1%，收窄至 462 億美元，逆差規模創去年 9 月以來最低。不僅好於預期的逆差 490 億美元，3 月前值也由逆差 490 億美元上修至逆差 472 億美元。

貨幣政策穩健中性基調不變

在 6 月 1 日宣布適當擴大中期借貸便利（MLF）擔保品範圍的基礎上，6 月 6 日人民銀行開展 MLF 操作 4630 億元，中標利率為 3.3%，對沖到期後 MLF 餘額新增 2035 億元。

自 4 月 25 日央行降準置換 MLF 以來，5 月 MLF 操作規模與到期規模等量。在 6 月 1 日擴大 MLF 擔保品範圍後，市場就在猜想央行會否增加 MLF 操作規模。不少觀點認為，這與此前 “降準置換 MLF” 的思路相悖，可能性不大。央行 6 月 6 日公開市場操作再次證明，市場猜錯了。

從這一操作變化中，市場人士的解讀是，接下來降準的可能性大為下降。因為 MLF 操作與降准在一定程度上具有替代性，而且前者資金成本更高。一年期 MLF 操作利率為 3.3%，法定存款準備金利率則為 1.6%，央行選用資金成本更高的操作工具，再次表明貨幣政策穩健中性基調未有變化。