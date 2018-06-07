紐約匯市─歐洲央行可能退出QE 歐元觸及二週高點 美元下跌

美元週三下跌，歐元則轉強。歐洲央行官員表示，準備討論結束央行的大規模購債計畫，歐元因而上漲。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.4% 至 93.495。

歐元上漲至 1.1782 美元，創 5 月 21 日以來高點，紐約週二尾盤報 1.1720。

英鎊上漲至 1.3430 美元，亦創二週高點，週二尾盤報 1.3395。

美元兌加元與墨西哥披索跌回週二漲幅。美元下跌至 1.2878 加元，週二尾盤報 1.2967。美元下跌至 20.2813 披索，週二尾盤報 20.459 披索。

二位歐洲央行官員週三表示，央行在 6 月 14 日的會議中，將討論逐步退出 2.5 兆歐元購債計畫，亦即量化寬鬆 (QE)，的時間表。該消息使得歐元上漲，美元則下跌。

歐洲央行首席經濟學家 Praet 在柏林說：「下週，執行委員會將評估目前的經濟進展，是否足以確保逐步退出我們的購債計畫。在評估過程中，央行將考慮歐元區目前的經濟強勢，及對工資與物價的影響。」

歐洲央行委員 Weidmann 說，市場預期央行今年結束量化寬鬆，應是合理。

歐洲央行先前說，打算執行這項計畫 -- 向歐元區國家購買債券及向歐洲企業購買公司債 -- 至 9 月底。但若需要協助歐元區通貨膨脹達到歐洲央行的略低於 2% 的目標，央行保留持續購債的選項。

此外，美國財政部長梅努欽週二敦促川普總統豁免加拿大的金屬關稅。週三有報導指出，中國將購買美國商品 700 億美元，希望川普政府取消關稅威脅。投資人將密切注意有關貿易的發展。

七工業國領袖將於週五與週六，在加拿大舉行會議，可能討論貿易問題。